Leraar die werd geschorst na ‘beledigen Mohammed’ vandaag naar geschillencommissie

De techniekinstructeur van het Hoofdvaart College uit Hoofddorp die werd geschorst omdat hij volgens enkele leerlingen iets lelijks gezegd zou hebben over de profeet Mohammed, eist vandaag zijn werk terug bij de Stichting Onderwijsgeschillen. De situatie tussen de leraar en het college lijkt alleen maar te verharden.

De 49-jarige techniekinstructeur zit al sinds 21 januari thuis. Hij zou hebben gezegd dat Mohammed getrouwd was met een meisje van acht jaar oud en dat in Nederland een volwassen man die trouwt met een meisje als pedofiel wordt gezien. ,,Puur verzinsel van een lastige leerling’’, zei de instructeur (die na een loopbaan in de techniek vijf jaar geleden het onderwijs instapte) vorige maand tegen deze site.

Onrein

Het incident begon toen de instructeur een leerlinge tijdens de les hoorde zeggen dat haar moeder hem ‘onrein’ vindt. Toen zei hij daar iets van. ,,Zij was al langer over mij aan het stoken. Ik heb gezegd dat ik altijd bereid ben met haar moeder in gesprek te gaan.’’ De profeet kwam nooit ter sprake, zegt de instructeur. Maar in de pauze kwam een groepje leerlingen op hem af met het verhaal dat hij Mohammed zou hebben beledigd.

De man maakt geen geheim van zijn christelijke achtergrond, maar zegt dat religie nooit een onderwerp is geweest tijdens de lessen. Hij denkt dat de zaak zo hoog is opgelopen omdat de directeur van de school hem niet moet. De instructeur zat vorig jaar enige tijd overspannen thuis, maar was inmiddels weer deels aan het werk.