Leraren basis- en middelbare scholen staken op 5 oktober: ‘Er is een crisis’

De gezamenlijke onderwijsbonden roepen op tot een landelijke onderwijsstaking in het primair en voortgezet onderwijs op 5 oktober. ,,Als we mensen in het onderwijs slecht betalen, worden de lerarentekorten alleen maar groter.”

Vanwege de inflatie eisen docenten meer loonsverhoging dan de overheid biedt. Het protest wordt georganiseerd door vakbonden Algemene Onderwijsbond (AOb), CNV en FNV, de Algemene Vereniging Schoolleiders en de Federatie van Onderwijsvakorganisaties.

Volgens de bonden worden leraren in het primair en voortgezet onderwijs ‘afgescheept’ met 5,2 procent loonsverhoging. ,,Dat kán toch niet waar zijn, nu we in andere publieke sectoren veel hogere percentages koopkrachtreparatie zien”, zegt voorzitter Daniëlle Woestenberg van CNV Onderwijs.

Crisis

,,We staken omdat we het vak aantrekkelijk moeten maken en houden”, aldus Thijs Roovers, dagelijks bestuurder van de AOb. ,,Want er is een crisis gaande. Leerlingen in het basisonderwijs krijgen door de lerarentekorten niet meer het onderwijs dat ze – soms heel hard – nodig hebben.”

De vakbonden voerden in mei ook protest voor loonsverhoging. Toen dreigden ze met een staking aan het einde van het huidige schooljaar of aan het begin van het nieuwe jaar. Dat de staking nu op 5 oktober is, is volgens Roovers een tegemoetkoming aan kinderen en leraren. ,,We willen dat de scholen normaal starten.”

De bonden weten nog niet precies hoe de actiedag eruit komt te zien en wat er dan gebeurt in plaats van lesgeven. Ze houden waarschijnlijk geen demonstratie op het Malieveld in Den Haag.

De verenigingen voor basisscholen en middelbare scholen staan achter de eis om de salarissen vanwege inflatie fors te verhogen. De PO-Raad (primair onderwijs) en VO-raad (voortgezet onderwijs) vragen het kabinet om geld, zodat zij de leraren tegemoet kunnen komen. Ze zeggen begrip te hebben voor de acties.

