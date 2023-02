Lerares Denise leidt al drie jaar een zwervend bestaan: 'Ik zie mijzelf als dakloos’

UPDATE Code geel door dichte mist en gladheid: ongelukken en vertraagde vluchten

In Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Overijssel, Utrecht en Gelderland komt vrijdag plaatselijk dichte mist voor. In het midden en noorden is plaatselijk kans op gladheid, met name op bruggen en viaducten. Het KNMI heeft voor het hele land code geel afgekondigd, op Limburg en het Waddengebied na.

10 februari