Les van Mexicaanse griep: Nederland zal straks massaal bijwerkingen melden

Toen Nederland in 2009 massaal werd ingeënt tegen de Mexicaanse griep, waren medewerkers van Lareb ‘dag en nacht in touw’ om alle meldingen van burgers en zorgverleners te verwerken, zegt directeur Agnes Kant. ,,Daarom zijn we nu al bezig om ons voor te bereiden op alle meldingen die ons te wachten staan bij een vaccinatiecampagne tegen het coronavirus. We weten nu beter hoe we die piekmomenten straks aankunnen. Je wil niet dat je straks in al die drukte bepaalde bijwerkingen van een coronavaccin over het hoofd ziet.”