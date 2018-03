Lesje weggedrag voor te fanatiek wielerpeloton

'Voor!', brullen vijftien rensters van het Hoeksche Waards Dames Peloton tijdens hun eerste rit van het seizoen. Op een smalle dijk tussen de dorpen Westmaas en Strijen in de Zuid-Hollandse Hoeksche Waard zien ze voetgangers. Het fietspad is te krap om als groep te passeren. Het peloton verandert van een twee-aan-tweeopstelling in een lint. De fietssters rijden rustig achterelkaar langs een stel tegemoetkomende wandelaars.

,,Want'', zo zegt Janssen, ,,niet iedereen die een helm draagt en op een racefiets zit, hoeft aangeschoten wild te zijn.'' De gouden tip volgens hem is 'onderlinge duidelijkheid'. ,,Bespreek de route die jullie gaan rijden en welke snelheid daarbij wordt aangehouden.'' Door alles kort te sluiten, kan er onderweg geen verwarring ontstaan. ,,Want als de groep aarzelt, doen automobilisten, fietsers en kinderen dat ook. Zo ontstaan gevaarlijke situaties.''

Imago

Niet zelden ontaardt die drukte in een wedstrijdje 'wie is de baas op de weg'? De amateurrenner of de automobilist? ,,Ik vind hun arrogantie irritant'', zegt Amber Wesdorp. Zij rijdt vaak met haar paard in de polder, maar moet voortdurend uitwijken naar de berm voor passerende wielrenners. ,,Ik verwacht dat we plaatsmaken voor elkaar. Helaas zien veel fietsers dat anders. Ze rijden met hoge snelheid, breeduit over de weg. Rekening houden met elkaar staat volgens mij niet in het woordenboek van wielrenners.''