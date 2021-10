Lesprogramma bij film De slag om de Schelde: ‘We moeten blijven vechten voor vrijheid’

Leerlingen van RSG ’t Rijks in Bergen op Zoom verdringen zich om een replica van een tank. Die is het schoolplein op gereden vanwege de lancering van een lesprogramma over de thema’s Vechten, Vrede en Vrijheid. Andere, kleinere legervoertuigen en enkele figuranten maken het plaatje compleet. De stemming onder de leerlingen is uitbundig, want vandaag mogen ze ook kletsen met drie acteurs uit de film De slag om de Schelde: Mark van Eeuwen, Gijs Blom en Susan Radder.