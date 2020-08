Lessen waterveiligheid voor asielzoekers straks in heel Nederland

Elk jaar sterven er wel asielzoekers in deze provincie in open water. Dit jaar stierf nog een asielzoeker in de Rijn bij Wageningen, tot grote verslagenheid van vrienden van de man aan de waterkant. Die jaarlijkse trend moet dan ook veranderen, vonden COA, Leisurelands, de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) en Reddingsbrigade Nederland. ,,Het liefst zouden we natuurlijk al deze mensen leren zwemmen’’, zegt Marcel Jagersma van Reddingsbrigade Nederland.



,,Maar omdat ze nog geen status hebben en het ook niet duidelijk is of ze die gaan krijgen, vallen ze buiten alle regelingen. Niets doen, is echter geen optie. Wij willen graag voorkomen dat deze mensen in gevaar komen. De asielzoekers hebben bij deze pilot ervaren wat het is om in donker en relatief koud water te zijn en dat je, als je dieper gaat, snel in de problemen kunt komen. We kunnen ze niet in twee dagen leren zwemmen. Maar we kunnen ze wel leren omgaan met de gevaren.’’