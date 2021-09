Let op: niet-gevaccineerd op reis? Vanaf 1 oktober zelf betalen voor coronatest

Michiel en Gijs hielpen hun vader sterven: ‘Hij ging echt vrolijk en voldaan de dood in’

25 september Floor Haak uit Vrouwenpolder wist het zeker: hij wilde sterven. Hij vroeg zijn zonen om hem daarbij te helpen. Michiel verzorgde zijn vader, dertien dagen lang, tot het moment daar was. Gijs filmde alles, voor een aangrijpende documentaire. ,,Voor onze vader was dit een uitkomst, maar voor ons was het ook heel bijzonder.”