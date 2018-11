Leuk dat Twitter, liefst werpen ze me voor een trein

Afgelopen week bevond ik mij in een twitterstorm. Dat is zoiets als je virtuele voordeur openen en overspoeld worden door de stront van figuren met de Nederlandse vlag in hun profiel. Daar had ik natuurlijk zelf om gevraagd met mijn mening. Erg inhoudelijk waren de reacties niet. Het kwam erop neer dat mijn gleuf deugde, ik verbannen moest worden naar Congo, om me aldaar te laten nemen door de lokalen, want dat was tenslotte mijn hobby, of nee liever nog wierpen ze me voor een bus, of beter nog een trein, want dan was ik in ieder geval zeker dood.