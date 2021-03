Leve een jaar lang elke dag dezelfde wandeling

Al een jaar lang wandel ik een vaste route langs de kaden van het water in mijn wijk. Ik weet uit mijn hoofd niet eens precies hoe dat water heet. Is ook niet belangrijk. Het komt ergens vanuit Midden-Europa en stroomt naar zee. Zoals bijna alle waters in Nederland. Dat is het mooie ervan.

Zoals ook alle bootjes, bruggen en schepen die ik op mijn dagelijkse wandeling passeer, bekijk en soms bewonder in principe niet veel van elkaar verschillen. Evenals de mensen trouwens. Ik wil niemand tekort doen; maar hoe individueel en uniek we allemaal ook zijn, als je tweehonderd meter boven de aarde hangt zie je allemaal kleine wezens die maar gewoon wat van het leven proberen te maken.



Genoeg gerelativeerd. Wat me soms oprecht verbaast, is dat ik na een jaar nog steeds geen weerzin tegen die lockdownroute heb. Terwijl het echt elke, elke dag dezelfde paar kilometers zijn. Zonder muziek, zonder podcast; ooit eens geprobeerd, maar ik voelde me afgesloten van de wereld, werd er een beetje wiebelig van.



Ik heb het ook niet nodig, hoef niet afgeleid te worden. Ik zie elke dag nieuwe dingen op mijn route. Soms ook niet, maar dat is dan weer geruststellend. Maar vooral is het heerlijk om mijn gedachten te laten waaien. Ook dat overigens is geen bewust proces. Ik plan niet om tijdens de wandeling de dag door te nemen, er is geen denk-opdracht. Juist niet. Ik doe maar wat.

Wat me dan wel weer teleurstelt, en ik weet niet of u dat ook hebt: ik ben in mijn gedachten vaak briljanter dan in het echt. Er komen al wandelend soms zulke fraaie zinsneden, zinnen en constateringen in me op. Niet altijd hoor. Soms kijk ik volledig gedachteloos toe hoe twintig meeuwen vechten om een een stukje brood.



Maar andere momenten knettert en bliksemschicht het in mijn hoofd. Natuurlijk probeer ik vaak thuis al die sublieme gedachten en zinnen snel neer te pennen. Maar het wordt nooit zo magistraal als het langs het water in mijn hoofd klonk. Enfin, dat is waar ik en ook u het mee moeten doen, al een jaar lang.

