Leven van 25-jarige man veranderde compleet toen Niels W. in zijn auto ging zitten: ‘Krijg weer kippenvel’

In de rechtbank vertelt de man hoe zijn leven is veranderd sinds de schietpartij in de De La Reystraat in Dordrecht. ,,Ik kan helemaal niks meer zelf en ben van alles afhankelijk. Vijf keer per dag moet mijn blaas geleegd worden, want ik kan zelf niet naar het toilet. Op deze leeftijd zou ik met mijn vriendin van het leven moeten genieten, maar dat kan gewoon niet meer.''