Leven van Roshni en Stephan werd ‘kapotgemaakt’, nu klagen ze de staat aan voor toeslagenaffaire

Drie mensen overleden na mogelijk verkeerd bereid medicijn tegen klaplong

Drie patiënten zijn dit voorjaar overleden nadat ze behandeld zijn met een mogelijk verkeerd bereid medicijn, een ‘talksuspensie’ die onder meer bij een klaplong wordt ingezet. Het middel was bereid in twee ziekenhuisapotheken. Uit voorzorg is besloten dat deze zelfbereide middelen niet meer worden gebruikt.