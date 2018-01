'Levens in gevaar door verouderde techniek meldkamer 112'

Dat meldt RTL Nieuws. De nieuwe techniek is goedkoop en makkelijk in gebruik. België, Engeland en Oostenrijk zijn een paar landen die het systeem al gebruiken. Later dit jaar volgen nog eens zeven landen.



De locatie van een persoon in nood wordt nu bepaald op twee manieren. Een optie is het simpelweg opnoemen van de locatie door de persoon die het noodnummer belt. Als dat niet lukt, dan wordt via de dichtstbijzijnde zendmast de locatie achterhaald. Dan is het zoekvlak nog enkele vierkante kilometers groot. Het Europese netwerk van alarmcentrales (EENA) vindt dat omslachtig, want met het nieuwe systeem is de locatie veel nauwkeuriger te bepalen.



De politie verwacht dat komend halfjaar een besluit wordt genomen over de implementatie van het systeem, aldus RTL Nieuws.