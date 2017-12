'Levensgevaarlijke' crimineel gepakt voor drie liquidatiepogingen

De 23-jarige crimineel A. el B. uit Diemen op wie in 2016 een aanslag werd gepleegd, waarna hij tweemaal is veroordeeld voor vuurwapenbezit, is deze week gearresteerd voor betrokkenheid bij liefst drie liquidatiepogingen. Dat meldt Het Parool .

In alle gevallen waren de doelwitten Amsterdamse criminelen die worden gerekend tot het kamp van de in 2014 geliquideerde Gwenette Martha.

El B. wordt gerekend tot de groep waarmee de entourage van Martha al sinds 2012 een bloedige onderwereldvete uitvecht waarin al vele vooral jonge Amsterdamse criminelen zijn vermoord.Eerst zou El B. een rol hebben gespeeld bij de zeer gewelddadige poging de in Amsterdam actieve crimineel Chahid Yakhlaf te liquideren.

Op zaterdagochtend 1 november 2014 ontplofte op de Poortdreef in Almere een explosief onder de huurauto waarin Yakhlaf met een vriend zat. De Volkswagen Golf werd de lucht in geslingerd en kwam een eind verderop tot stilstand.

Vervolgens werd Yakhlaf met een automatisch wapen onder vuur genomen door mannen in een BMW. Hij kon met veel geluk vluchten en raakte slechts gewond aan zijn arm. Op Oudjaarsdag 2015 is hij alsnog vermoord bij de camping in het Gelderse Kerkdriel waar hij met zijn broer zat ondergedoken.

'Hitler'

Op 3 april 2016 volgde een aanslag op de Amsterdamse crimineel Nourdine A., in het milieu bekend als 'Hitler'. Hij is er in de onderwereld van beschuldigd dat hij moordopdrachten had aangenomen van Martha.

Twee mannen op een scooter namen hem met zeker één automatische wapen onder vuur terwijl hij in een auto zat op de Burgemeester Vening Meineszlaan in Amsterdam-Nieuw-West. Hij bleef ongedeerd. Wat de rol van A. el B. zou zijn geweest bij die moordpoging, maakt justitie nog niet bekend.

Op 1 juni van dit jaar zouden twee criminelen op weg zijn geweest crimineel M. el J. uit de Amsterdamse Diamantbuurt te vermoorden bij het huis waar hij toen geregeld verbleef in Almere.

Een arrestatieteam haalde ze in een gestolen BMW van de weg toen ze Almere in reden met een vuurwapen, handschoenen en mogelijke vermommingen. A. el B. was volgens justitie medeplichtig aan het moordplan.

Zwakbegaafd

De hoofdstedelijke recherche ziet de zwakbegaafde El B. al tijden als extreem gevaarlijk, omdat hij zich heel eenvoudig zou laten inzetten voor moorden. In het milieu is hij nog van betrokkenheid van een vierde moordplan beschuldigd, maar daarvoor heeft de politie vooralsnog geen bewijs.

Medio november werd El B. nog veroordeeld tot een half jaar cel voor het bezit van een doorgeladen vuurwapen in de slaapkamer waar ook zijn elfjarige zusje sliep, plus het ernstig bedreigen van een agent die hem arresteerde.

Een jaar eerder had hij vijf maanden cel opgelegd gekregen voor het bezit van een pistool. Hij zei de rechters toen dat hij zo snel mogelijk zou onderduiken in het buitenland als hij vrij zou zijn.