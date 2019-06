‘Levensgevaarlijke’ patiënt ontsnapt uit kliniek Michael P.

Het gaat om de 44-jarige Peter M. uit Dordrecht, die in 2017 werd veroordeeld omdat hij via internet had gemeld dat hij het station van Dordrecht zou opblazen met een atoombom. Enkele dagen later viel hij in Dordrecht een man aan die zijn boodschappen in zijn auto laadde. M. sprong de man uit het niets op z’n rug maar werd door het slachtoffer en zijn zoon overmeesterd. M. droeg op dat moment een mes bij zich. Uit onderzoek bleek M. volledig ontoerekeningsvatbaar was. Hij is psychotisch en lijdt aan schizofrenie. Het Gerechtshof in Den Haag veroordeelde M. in hoger beroep tot behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis.



Uiteindelijk belandde M. in januari 2019 in FPA Utrecht in het dorp Den Dolder, de omstreden kliniek waar ook Michael P. – de moordenaar van Anne Faber- verbleef. Maandenlang zat M. op de crisisafdeling van de FPA, waar hij voor veel problemen zorgde. Zo weigerde hij zijn medicijnen en viel hij de wijkagent telefonisch lastig. Ook stond hij intern bekend als ‘lastig’, onder meer vanwege agressieproblemen. Desondanks ‘promoveerde’ M. onlangs naar een andere gesloten afdeling binnen de kliniek, waar wordt gewerkt aan resocialisatie en waar patiënten langzaamaan vrijheden krijgen. Tot grote verbazing van zijn familie, die vorige week nog op bezoek was. ,,Hij zei direct al tegen ons: ‘als ik de kans krijg, dan ben ik er vandoor’, zegt zijn zus Janine. Volgens de familie is M. in 2014 al uit een ggz-instelling ontsnapt. De familie zegt de kliniek meermaals te hebben gewaarschuwd voor de vluchtplannen van M.



Die waarschuwingen lijken niet te zijn aangekomen. Afgelopen zaterdag had M. in totaal drie uur verlof. Twee daarvan bracht hij door onder begeleiding, het laatste uur mocht M. zonder begeleiding doorbrengen. Hij zag daarin zijn kans schoon en is met de noorderzon vertrokken. De familie van M. is daarover niet ingelicht. ,,Ik kwam er maandagmiddag pas achter, toen een arrestatieteam van de politie in mijn huis stond. Ze waren op zoek naar hem,” vertelt de 70-jarige moeder van M., die zich ernstige zorgen maakt. ,,Hij is hartstikke gevaarlijk, ik hou mijn hart vast. Hij heeft nu al dagen geen medicijnen gehad. Ik kan je nu al verzekeren… zonder medicijnen is hij levensgevaarlijk.” De moeder van M. is bovendien bezorgd om haar eigen veiligheid, omdat M. zijn familie meermaals met de dood heeft bedreigd. ,,Zonder medicatie wil hij zijn eigen familie vermoorden,” aldus de moeder. ,,Hopelijk wordt hij snel gevonden.”