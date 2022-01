Levenslang geëist tegen vijf hoofdverdachten in liquidatieproces Caloh Wagoh

Delano ‘Keylow’ R., oprichter van de motorclub, is in de optiek van justitie het onbetwistbare middelpunt van de megazaak. De officier van Justitie noemt R. de ‘spil in het liquidatienetwerk, de oprichter en leider van moordcommando’s’. Het OM acht bewezen dat R. vijf moordopdrachten aannam en heeft uitgezet. ,,Handel in de dood van mensenlevens als verdienmodel. Woorden schieten hiervoor tekort’’, aldus de officier van justitie.



Ook medeverdachten Feno D., Jermaine B., Willem B. en Greg R. hoorden levenslang tegen zich eisen. Het OM is nog bezig met het formuleren van de eisen tegen de overige verdachten. In minder dan acht maanden tijd werden vijf mensen door een ‘moordeskader’ gedood en werden voorbereidingen getroffen om nog een tiental anderen te vermoorden. ,,In opdracht”, aldus het OM. ,,Voor geld. Met een simpel chatberichtje op een PGP-telefoon werd beslist over leven en dood.”



Het OM zei ‘een tendens’ te constateren ‘van steeds gewelddadiger optreden in het criminele milieu’. De roep uit de samenleving om vergelding wordt steeds luider, aldus justitie. De misdaden van bendes als die van R. zijn ‘maatschappelijk volstrekt onaanvaardbaar’. De samenleving moet worden beschermd, het ‘excessieve geweld in de onderwereld’ bestreden.