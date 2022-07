Levenslange celstraffen voor kopstukken moordbrigade ‘in naam van Taghi’

De inmiddels verboden motorbende Caloh Wagoh speelde een cruciale rol in de zaak. ‘President’ Delano ‘ Keylow’ R. was volgens het Openbaar Ministerie de onbetwiste leider en spil van de moordbrigade. Zijn ‘leger’ stond hem ‘zo nodig fulltime ter beschikking’ en moordde ook op klaarlichte dag. Ook medeverdachten Feno D., Jermaine B., Willem B. en Greg R. ziet het OM als hoofdverdachten die meerdere moorden pleegden of opdrachten daartoe hebben gegeven.

De rechtbank oordeelt nu ook dat R. de absolute hoofdverdachte was die ‘dag en nacht bezig’ was met liquidaties. Hij wordt veroordeeld voor 5 moorden, voorbereidingen voor andere moorden, dreiging en openlijke geweldpleging. Als een actie was gelukt, was dat iets om te vieren. Hij wilde de organisatie zelfs verder professionaliseren. Geld was meer waard dan een mensenleven. Delano R. krijgt dan ook levenslang.

Volgens de rechters ‘ontwrichtte’ de criminele organisaties de maatschappij en was het fulltime bezig met liquidaties. In ‘huiveringwekkende’ berichten werd besproken hoe liquidaties moesten worden gepleegd, memoreert de rechtbank. De leden van de moordbrigade ‘spraken gewetenloos’ over andere mensen ‘die kennelijk niks waard zijn’. De rechtbankvoorzitter: “Vijf ‘mannen, vaders, broers, zoons, partners en vrienden zijn vermoord. De liquidaties van 11 anderen zijn voorbereid.” Zij ontsnapten – al zijn ze soms later alsnog geliquideerd.

De motorbende zou ook opdrachten hebben aangenomen van onder anderen de vermeende topcrimineel Ridouan Taghi. Hij staat niet terecht in Eris, maar wel in het andere megaproces Marengo. Daarin is vorige week tegen hem en vier medeverdachten een levenslange gevangenisstraf geëist.

De rechters en griffiers van rechtbank Midden-Nederland voor aanvang van de start van het requisitoir in het omvangrijke liquidatieproces rond leden van motorclub Caloh Wagoh

De omvangrijke moordzaak kwam in een stroomversnelling toen Tony de G. besloot over te lopen naar justitie en kroongetuige werd. Hij hoorde tien jaar cel eisen. Die eis is fors lager dan die tegen zijn medeverdachten, in ruil voor zijn bekentenissen.

De strafzaken Eris en Marengo volgen elkaar chronologisch op. Marengo eindigt met de vergismoord op Hakim Changachi begin januari 2017 in Utrecht. Eris begint met de vermoedelijke vergelding voor deze vergissing, de moord op Justin Jap Tjong eind januari 2017 in Amsterdam. Deze moord zou in opdracht van Taghi zijn gepleegd.

Eén onderdeel van het proces Eris is afgesplitst van de rest van de zaak. Het gaat daarbij om twee mannen die betrokken zouden zijn geweest bij de uitvoering van de moord op Jap Tjong. Tegen de twee verdachten is een levenslange straf geëist, de uitspraak volgt donderdag.