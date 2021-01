Levenslessen van onze lezers over liefde, (kleine) misdaad en straf

In quarantaine: dag 318

Van je opvoeding moet je het hebben, dat weet iedereen. Maar die moet je dan ook maar net krijgen. Naar aanleiding van de rellen in het land vroeg ik u deze week om de opvoedingsadviezen en levenslessen van uw ouders en grootouders eens op te halen; inclusief de lessen die u zelf weer doorgeeft aan uw kinderen. Het was een rijke oogst van (bijbelse) spreuken, gezegdes, motto’s en soms ook gewoon een treffende anekdote uit een kinderleven. Verhalen over (kleine) misdaad en straf, schuld en boete, maar natuurlijk ook over de liefde. Want uiteindelijk draait bijna alles om de (ouder)liefde. Ik laat u aan het woord. Reageren: frankpoorthuis@dpgmedia.nl