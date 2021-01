Lezers: ‘Laat De Jonge en Rutte hun werk doen’

Gemiezemuis noemde Frank Poorthuis het ‘roosteren’ van het kabinet. En dat is precies wat Monique Mussche (53) uit Breskens ook voelde. Vol ongeloof keek zij naar de beelden uit het debat waarin Kamerleden hun frustraties uitstortten over de late start van de vaccinatiecampagne. ,,Kostbare weken gingen verloren’’, haalde GroenLinks-leider Jesse Klaver uit naar Hugo de Jonge. PVV-leider Geert Wilders noemde Nederland de dorpsgek van Europa door als laatste land te beginnen met inenten. ,,U bent niet de juiste man of niet die man op de juiste plek.’’



Kunnen we alsjeblieft iets aardiger zijn voor deze man, dacht Mussche alleen maar. ,,Hij werkt zich zeven slagen in de rondte. Je ziet hem met de dag vermoeiender worden. Hij doet zijn best voor iedereen. En dan gaan deze politici hem afbranden omdat het verkiezingstijd is. Dat gaat er bij mij niet in.”



Mussche steunt het kabinet vol overtuiging, ook al raakt de lockdown haar persoonlijk keihard en ziet ze ook graag dat alles zo snel mogelijk weer normaal is. Al weken heeft ze geen werk meer. Haar nagelstudio moest vlak voor kerst dicht, precies op het moment dat normaal gesproken klanten de deur plat lopen. Haar partner werkt als zelfstandige in de horeca en zit al veel langer zonder werk. ,,We zitten als ondernemers in de bijstand. Dat wil je echt niet, maar het is er gelukkig wel. Al die jaren heb ik niet voor niets belasting betaald.’’



Dat Kamerleden in haar ogen een dag verspillen met moddergooien, gaat er bij haar niet in. ,,Waarom laten ze De Jonge en Rutte gewoon niet hun werk doen en blikken ze over een paar maanden terug wat er wel en niet goed ging. Deze minister probeert het goed te doen en daar heb ik alle vertrouwen in. Als je geen fouten maakt, heb je niet geleefd.”