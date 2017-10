Lichaam Anne Faber gevonden in Zeewolde

Bij de zoektocht naar de 25-jarige Anne Faber in het natuurgebied Horsterwold bij Zeewolde is een stoffelijk overschot gevonden. Dat heeft de politie zojuist bekend gemaakt tijdens een persconferentie in het gemeentehuis in Zeewolde. Het gaat om de vermiste Anne.