Lichaam gevonden in sloot na zoektocht naar vermiste Tiger (20)

Tegenover het ziekenhuis in Hoorn is zaterdagochtend een overleden persoon in een sloot aangetroffen. Dat gebeurde tijdens de zoektocht naar de 20-jarige Thomas Delafay , een Britse jongen die zondag na een bezoek aan het ziekenhuis spoorloos verdween.

De politie kan nog niet met zekerheid zeggen of het gevonden lichaam van Thomas is, maar legt in een bericht op Twitter zelf wel een connectie met de vermissing. Het lichaam werd gevonden door specialisten van het Veteranen Search Team.

De familie van de Britse jongen, die bij vrienden bekendstaat als Tiger, is direct na de vondst op de hoogte gebracht, zegt een politiewoordvoerder. Verder onderzoek moet uitwijzen hoe de persoon in het water terecht is gekomen en wat de doodsoorzaak is.

Psychotisch

De 20-jarige Thomas uit Plymouth raakte op een huisfeestje bij Hoorn psychotisch nadat hij te veel drugs had gebruikt. ,,Hij zag dingen die er niet waren en hij begon met spullen te gooien", verklaarde zijn vriend eerder. Tiger had volgens zijn vriend veel te veel speed gebruikt. ,,Terwijl ik had gevraagd of hij daarmee wilde stoppen, maar hij wilde niet luisteren.”

Hij werd door een vriend naar het Dijklander Ziekenhuis gebracht. Na een bezoek aan het toilet wist hij ongezien te ontkomen. Sindsdien werd dagenlang naar de jongen met opvallend paars haar gezocht.

De politie riep omwonenden of voorbijgangers op om de beelden van dashcams of deurbellen met camera's te bekijken, in de hoop erachter te komen waar Thomas - die geen Nederlands spreekt- naartoe ging. Familieleden en vrienden plaatsten op sociale media talloze berichten waarin werd opgeroepen om uit te kijken naar de jongen.

