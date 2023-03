Lichaam van Jelle (27) nooit gevonden, tóch een eis van 15 jaar tegen verdachte Eduard F. (51)

De Belg verdween op 21 november 2013. Ondanks diverse oproepen via het televisieprogramma Opsporing Verzocht, en verschillende grote zoekacties door de politie, werd Leemans of zijn lichaam nooit gevonden. Eduard F. zei dat hij die dag in Rucphen nog een drugsdeal met hem sloot. Hij ontkent dat hij Leemans ombracht. Justitie is er van overtuigd dat Leemans is gedood en niet vrijwillig verdween. ,,Daar zijn geen aanwijzingen voor. Uitgesloten is dat hij nog in leven is.” Justitie gaat ervan uit dat F. de Belg wilde bestelen en dat dat faliekant mis ging.

In de rechtbank in Breda sprak de moeder van Leemans een indrukwekkende slachtofferverklaring uit. Ze vertelde over de wanhoop die ze voelde omdat ze al die jaren niet wist waar haar zoon was. ,,Een lichaam zou zo veel betekenen”, voegde Leemans’ zus toe.

DNA

Het DNA van F. zat op de versnellingspook en de veiligheidsgordel in de later gevonden auto van Leemans. Diens bloedspetters zaten achter op de auto bij de achterklep. Toen de auto naar België reed, werd die gevolgd door de wagen van een vriend van F. Die man had voor de rit contact met F., maar tijdens de rit stonden de telefoons van F. en zijn vriend uit. Ook op de achterbank van de auto van F. werd een druppel bloed van Leemans gevonden. F. donderdag: “Misschien heeft hij eens met een bloedneus in mijn auto gezeten.”

Het motief zou 30.000 tot 40.000 euro zijn geweest, waarmee de Belg tien kilo wiet had willen kopen. Verschillende mensen wezen F. aan als de moordenaar. F.: ,,Het is één grote, dikke leugen.”

Drugsbaron

Er is één keer in het openbaar een verklaring gegeven, door de inmiddels overleden drugsbaron Kobus Lorsé. Die werd veroordeeld voor de moord op zijn schoonzoon. Bij dat proces zei hij dat zijn schoonzoon samen met zakenpartner F. verantwoordelijk was voor de moord op Leemans. F. zou volgens Lorsé daarna zijn schoonzoon hebben vermoord, omdat die wroeging had. Dat geloofde de rechtbank niet.

Lorsé kreeg in 2018 twaalf jaar cel en overleed kort erop gedurende zijn hoger beroep. Eduard F. zei dat Lorsé ‘een heel dikke duim heeft’.

