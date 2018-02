Lichaam van matroos vermoedelijk gevonden in Moerdijk

Rieten dak? 'Gebruik haard en houtkachel even niet'

13:43 Univé roept bewoners van woningen met rietgedekte daken op om houtgestookte haarden en kachels even niet te gebruiken. Het risico op een woningbrand is volgens de verzekeraar momenteel levensgroot. ,,Droog weer, matige vorst en koude oostenwind zorgen voor gortdroge daken. Eén vonkje is genoeg.''