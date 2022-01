Lichaam van vermiste Sam (17) in het water gevonden

,,De nachtmerrie is werkelijkheid geworden’', schrijft de familie. ,,Sam is vandaag gevonden in de Leidsevaart. We gaan naar hem toe zodra het mogelijk is. We willen onze ongelofelijke dank uitspreken aan iedereen die ons geholpen heeft en ons tot steun is. Nu willen we in alle rust afscheid nemen van Sam en hopen we dat jullie onze privacy respecteren.’’