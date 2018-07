Lichaam vermiste zwemster in Nuenen gevonden

De vrouw was sinds gisteravond 18.20 uur vermist. Een zoekactie leverde gisteren niets op. Vandaag werd verder gezocht. Bert Lavrijsen, eigenaar van het strandbad, vertelt dat de vrouw een bekend gezicht was bij het bad. Ze kwam regelmatig zwemmen en snorkelen. De vrouw had een passie voor onderwaterfotografie. Lavrijsen is ontdaan. ,,Triest", noemt hij het.

Snorkelen

De vrouw was zondag aan het snorkelen met een loodgordel om, zodat ze gemakkelijker onder water kon blijven. Gedurende de middag liet ze zich geregeld even zien aan haar familie op de kant. Toen haar man enige tijd niks gezien had, werd hij ongerust. Even later werden de hulpdiensten ingeschakeld.



De brandweer zocht zondagavond in het zwemgedeelte tussen de lijnen. Omdat de hoop op overleving was opgegeven, namen duikers van de politie het over. De politieduikers bleven zondagavond zoeken tot het donker werd. Vanochtend ging het zoeken verder.