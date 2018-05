Lichte aardbeving in Limburg

Bibberen aan de kust: zeevlam zorgt voor kou en dichte mist

25 mei Terwijl het al dagenlang warm weer is in grote delen van het land, is het op dit moment bibberen aan de kust. Door een zogeheten zeevlam is op veel plekken sprake van lage temperaturen en dichte mist. Volgens Weerplaza hoeven we echter niet te vrezen dat dit het hele weekend zo blijft.