Lichtpuntjes tijdens corona: ‘Er blijken mensen die, ondanks alle ellende, ook iets goeds bespeuren’

Er is deze dagen veel om over te somberen, héél veel. Helemaal nu het aantal besmettingen en ic-opnames zo explosief stijgt dat er opnieuw harde maatregelen nodig zijn. En dat in een samenleving die steeds verder polariseert en waarin ongeregeldheden aan de orde van de dag zijn. Maar brengt corona ook optimisme en nieuw élan? Dat was onze vraag een paar weken geleden en we kregen er vele tientallen enthousiaste reacties op. De een verkneukelde zich om de digitale omwenteling (Zooms!), de ander werd blij van de lockdownrust en de derde prees de ‘nieuwe’ begroeting. Exit: vies slap handje. Welkom: hygiënisch elleboogje.