Liefde dwingt Limburger tot verkoop eigenhandig gerestaureerd stationnetje

Een ogenschijnlijk listig verkooppraatje onder het motto 'emotie verkoopt' maar de verkoper bezweert dat het geen verzonnen verhaal is. ,,Ik kocht het stationnetje 13 jaar geleden en verbouwde het met mijn vrouw tot ons droomhuis. We woonden er tien jaar lang met veel plezier met onze drie kinderen. Tot mijn echtgenote in 2014 het plan opvatte om een B&B te beginnen. Had gekund in dit pand, ware het niet dat we slechts twee kamers over hadden. Toen mijn vrouw ontdekte dat een paar gehuchten verderop een pand te koop stond met maar liefst 14 kamers tegen een betaalbare prijs, stond haar besluit vast. Ik zou hier nooit zijn weggegaan maar had geen andere keus", zegt Schijns.

Recessie

Hij verhuisde met zijn gezin naar Margraten waar zijn vrouw haar gedroomde B&B begon. Hun vorige droomhuis staat al een paar jaar leeg, vervolgt de Limburger. Hij had twintig jaar lang een bouwbedrijf gespecialiseerd in het restaureren van monumenten maar is nu met pensioen. ,,Vanwege de economische crisis had ik geen zin om ons verbouwde stationnetje te verkopen. Dat hoefde ook niet omdat er bijna geen hypotheek op zit. Nu de crisis voorbij is en de woningmarkt aantrekt, is het tijd om dat wel te doen."

Het stationspand uit 1861, na dat van Valkenburg het oudste nog bestaande stationsgebouw van Nederland, heeft een woonoppervlak van 155 vierkante meter en ligt op een stuk grond van 1180 vierkante meter. In werkelijkheid is het perceel volgens Schijns nog groter door een overeenkomst met Prorail over een aangrenzend stuk grond. Vraagprijs voor het unieke onroerend goed: 549.000 k.k.

Geen buren

De in Cadier en Keer opgegroeide veertiger zegt geen verkooppraatje te willen houden maar wil wel uitleggen waarom hij er niet weg wilde. ,,Je hebt geen buren dus honderd procent privacy, geen parkeerproblemen dankzij een oprit voor wel tien auto's, een prachtige tuin met zwembad en een leuke en vooral ook lekkere tapasbar aan de overkant gerund door een meisje uit Barcelona."

Er stopt sinds 1950 geen trein meer in Gronsveld maar het spoor wordt nog wel gebruikt, zegt Schijns. ,,Twee keer per uur komt er een Belgisch treintje langs van en naar Wezet/Visé tussen Maastricht en Luik. Er passeert ook een Nederlandse goederentrein, ik geloof twee of drie keer per dag maar was niet altijd thuis. In huis hoor je er niks van en de treinen vielen ons ook niet meer op. Bezoekers wel, zo bleek keer op keer."

Opa