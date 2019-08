Liefdevol Amsterdam genoot met volle teugen van Canal Parade, lees hier alles terug

Belgische Lola (16) overlijdt jaar na scouting­dra­ma in Brabant: ‘Leven nooit meer compleet’

18:39 De Belgische Lola Depypere is vrijdag op 16-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een ongeluk in de buurt van het Brabantse Bergeijk. Het meisje uit Boutersem werd precies een jaar geleden aangereden op de Witrijtseweg. Zij was met vrienden en vriendinnen op scoutingkamp in Esbeek.