Liegebeest van het jaar en musical Anastasia in Ochtend Show to go

Chef politiek Hans van Soest analyseert de troonrede die vandaag is uitgesproken en gaat dieper op de dossiers in. Ook praten we over de punten waar de oppositie het kabinet op zal gaan aanvallen.



Stichting Wakker Dier heeft dit jaar wederom de verkiezing voor Liegebeest van het jaar gehouden, voor reclames en verpakkingen die consumenten misleiden met onjuiste informatie. Anne Hilhorst, campagneleider van Wakker Dier, maakt live in de studio bekend welk merk ‘het grootste Liegebeest’ van dit jaar is.



Zanger René van Kooten is vanaf deze maand te zien in de nieuwe grote musical Anastasia. De musical vertelt het mysterieuze verhaal van de laatste Russische tsarendochter. René is bij ons in de studio om over deze musical en zijn rol te vertellen.



75 jaar geleden landden er duizenden Amerikaanse parachutisten tijdens operatie Market Garden. Vandaag is er een grote parachutistendropping van de luchtmobiele brigade. Verslaggever Jelle Akerboom is live bij de militaire vliegbasis in Eindhoven, waar de parachutisten zullen vertrekken.