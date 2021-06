Lieve meisjes, jullie zijn vrij om alles te doen en te laten wat sommige goden verbieden

Het is me gelukt om ruim vier uur op een terras te zitten zonder het één keer over corona te hebben. Voor het plassen zette ik even het verfrommelde mondkapje op dat al weken in mijn tasje zit, en onderweg daarnaartoe hugde ik zonder enige aarzeling een bekende. De bevrijding. De onmiddellijke vanzelfsprekendheid. Weg aarzeling, voorzichtigheid en angst.