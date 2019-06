Lijk aangetroffen in woning Maasbracht

Sportvlieg­tuig­je met twee inzitten­den stort neer in Brabant na incident met ander vliegtuig

12:57 Bij Willemstad in Noord-Brabant is een sportvliegtuigje met twee inzittenden neergestort na een incident met een ander sportvliegtuigje, meldt Breda International Airport. Dat toestel is veilig geland.