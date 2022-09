Lijntje coke in bepaalde kringen net zo gewoon als biertje: ‘Lastig die verleiding te weerstaan’

Bosbrand Best mogelijk veroor­zaakt door waxine­licht­jes scouting tijdens activiteit

De natuurbrand die in de nacht van donderdag op vrijdag in Best woedde, is mogelijk ontstaan door fouten tijdens een activiteit door scouting Lierop. De vereniging had waxinelichtjes en lantaarns geplaatst op bospaden in de omgeving van de blokhut die ze daar deze week huurden.

