Lili en Howick liepen weg in Wijchen, bezorgde politie roept op mee te zoeken

Er is inmiddels aangifte gedaan van vermissing van de kinderen. Het is onduidelijk waar Lili en Howick zijn en of ze zijn weggelopen, schrijft de politie. Die maakt zich zorgen over de 'veiligheid en het welzijn van de kinderen' en is daarom direct een zoektocht gestart.

Lili (12) en Howick (13) staan onder toezicht van voogdijinstelling Nidos. Die was aanwezig op het moment van de verdwijning. Volgens het Nidos was er op het moment van de verdwijning geen beveiliging aanwezig die de kinderen kon tegenhouden.

,,We weten niet waar ze zijn. Het ligt nu in de handen van de politie'', aldus een woordvoerster. Volgens het Nidos was het de bedoeling dat Lili en Howick aan het einde van de ochtend uit Nederland zouden vertrekken. Dat is nu dus niet gebeurd.

Saillant is dat Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politie Bond, gisteravond opriep om de uitzetting tegen te houden. ,,We zoeken nog 14.000 veroordeelde criminelen, daar hebben we geen tijd en geen geld voor. 2018: gaan we kinderen uitzetten", zei hij zichtbaar geïrriteerd tijdens een uitzending van Pauw. ,,Het is toch schandalig, je moet je kapot schamen als Nederland."

Opvanggezin

Kinderrechtenactivist Britt Borghaerts, die zich al een jaar inzet voor het gezin, bevestigt het weglopen van de kinderen. ,,Toen het nieuws vannacht naar buiten kwam dat de uitzetting van de kinderen doorgaat, waren de volwassenen bij hun opvanggezin daar druk mee bezig. Zij hebben toen hun kans gezien om weg te lopen. Ook wij weten niet waar de kinderen zijn, maar het vermoeden bestaat dat ze naar vriendjes en vriendinnetjes zijn.”

Moeder Armina is volgens Borghaerts op de hoogte van de vermissing. ,,Ik heb haar vannacht uren aan de telefoon gehad om haar te troosten en op te vangen, zodat er niets ernstig zou gebeuren. Ze is uitermate wanhopig en overstuur. Ik maak mij grote zorgen om de kinderen en hun moeder. Gisteren is al naar buiten gekomen dat het slecht gaat met de moeder, maar de rechter vindt dat de uitzetting mag doorgaan omdat er geen psychiatrische diagnose is. Is dat niet een reden om de uitzetting uit te stellen tot die er wel is?"

Definitief

Gisteren besliste rechter definitief dat Howick (13) en Lili (12) naar Armenië moeten. Hun advocaat probeerde de uitzending met een rechtszaak alsnog te voorkomen, maar dat was tevergeefs.

Advocaat Flip Schüller stapte naar de rechter omdat het slecht gaat met de moeder van de kinderen, die al in Armenië is. Volgens een onafhankelijke psychiater moet de moeder worden opgenomen in een kliniek. Dat zou betekenen dat de kinderen zes maanden in een tehuis moeten worden geplaatst.

Eerdere rechterlijke uitspraken kwamen hiermee volgens de advocaat op losse schroeven te staan.

De rechtbank in Amsterdam wees vrijdagavond laat het verzoek van de advocaat af. De rechter oordeelt dat er in het psychologisch rapport van de moeder geen diagnose wordt gesteld. Dat kan pas na langduriger onderzoek. ,,Zonder diagnose kan niet worden vastgesteld dat de moeder inderdaad langdurig niet voor haar kinderen kan zorgen," aldus de rechter. ,,Daarnaast blijkt uit de stukken die zijn ingebracht door de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid dat er afspraken zijn gemaakt over onderdak, scholing en financiële ondersteuning."

Staatssecretaris Harbers (Veiligheid en Justitie) liet vrijdagochtend al weten dat het standpunt van het kabinet ongewijzigd is en dat de kinderen zaterdag zouden worden uitgezet. Harbers sloeg daarmee ook een waarschuwing in de wind van de Kinderombudsman Margrite Kalverboer. Zij zei dat met de uitzetting van Lili en Howick ‘fundamentele rechten voor kinderen’ worden geschonden.

