Limburg wil overleg over omzetderving watersnoodslachtoffers: ‘De wet kent beperkingen’

UPDATEHet kabinet heeft vrijdag de vergoeding van schade als gevolg van de overstromingen in Limburg vastgesteld. Het gaat om een regeling voor schade die niet verzekerd kon worden. De provincie Limburg wil nu overleg met het Rijk over de niet vergoede omzetderving van ondernemers die getroffen zijn door de watersnood in juli.

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) zei vandaag ruimhartig te willen zijn: ook zaken waarvan niet algemeen bekend was dat die verzekerd hadden kunnen worden, komen nu in aanmerking voor een vergoeding. Bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de instantie die de schaderegeling uitvoert, zijn tot vrijdag 276 meldingen binnengekomen. RVO schat dat de kosten hooguit 1,1 miljard bedragen. Er is geen maximum gesteld aan het bedrag dat voor de vergoedingen wordt uitgetrokken.

De wet die deze tegemoetkoming mogelijk maakt, kent echter beperkingen waardoor onder meer omzetderving voor ondernemers er niet onder valt. Dat laat de Limburgse waarnemend gouverneur Johan Remkes vandaag weten.



,,De ramp afgelopen juli heeft enorme materiële en immateriële schade aangericht", reageert Remkes. ,,Voor getroffenen is het van belang dat zij geleden schade snel kunnen herstellen en weten hoe zij daarin - voor wat betreft onverzekerbare schade - worden tegemoetgekomen.”



,,De regeling tegemoetkoming schade zoals die vandaag is vastgesteld door het kabinet schept die duidelijkheid", gaat hij verder. ,,De wet kent echter ook beperkingen waardoor bijvoorbeeld omzetderving voor ondernemers er niet onder valt. Het kabinet erkent het door de regio benadrukte belang van dit punt en heeft toegezegd hierover met de regio en ondernemersvertegenwoordigers in gesprek te gaan.”

Burgers met schade aan hun woning die ze niet konden verzekeren, krijgen deze volgens Grapperhaus voor 90 procent vergoed. Dit geldt ook voor de inboedel, met een maximum van 36.000 euro. Bedrijven hebben recht op een volledige compensatie boven een bedrag van ruim 17.000 euro. Voor schade onder dit bedrag geldt een tegemoetkoming van 65 procent. Overheden krijgen 58,5 procent van de schade aan wegen vergoed.

Niet alle schade wordt vergoed omdat mensen ook een eigen verantwoordelijkheid hebben, schrijft Grapperhaus vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij de regeling toelicht. Ook wil het kabinet voorkomen dat mensen kosten verhalen die ze niet maken.

Het kabinet liet al eerder te weten dat ondernemers die omzet hebben verloren door de overstromingen ook een beroep kunnen doen op maatregelen die eigenlijk bedoeld waren voor coronasteun, zoals de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Omzetverlies valt namelijk niet onder de wettelijke rampenregeling voor onverzekerbare schade die vrijdag is vastgesteld. ,,Na anderhalf jaar Covid-crisis krijgen ondernemers deze wateroverlast er ook nog eens overheen”, zei minister Grapperhaus vrijdag. ,,Dat is bijna een knock-out voor veel ondernemers.”

De zwaar getroffen gemeenten Valkenburg aan de Geul, Gulpen-Wittem en Meerssen krijgen een aparte compensatie omdat de wettelijke regeling niet al hun schade compenseert. Mogelijk komen ook nog een andere gemeenten hiervoor in aanmerking.

Agrariërs die door het hoogwater krap bij kas dreigen komen te zitten, krijgen een extra mogelijkheid om een voorschot op subsidies aan te vragen.

Burgemeester Daan Prevoo van Valkenburg spreekt in een reactie van “geweldig nieuws voor onze gedupeerde inwoners en ondernemers. Niet alleen in Valkenburg aan de Geul, maar in heel Limburg!”

,,Door deze regeling blijft niemand met lege handen achter”, aldus Prevoo. “We hadden onze mouwen al opgestroopt. Nu kunnen we aan de wederopbouw beginnen!”

In het algemeen zien verzekeraars dat er steeds meer schade ontstaat door extreem weer. Uit gegevens van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat er de afgelopen vijf jaar voor gemiddeld 390,8 miljoen euro per jaar is geclaimd voor weerschade, dik anderhalf keer meer dan vijf jaar daarvoor.



Daar tegenover staat dat de coronapandemie een gunstig effect heeft op de cijfers van de verzekeraars. Dat komt onder meer omdat ziekenhuizen zich al geruime tijd vooral richten op de bestrijding van Covid-19. Veel planbare zorg, zoals niet-spoedeisende operaties, wordt uitgesteld. Daar zijn zorgverzekeraars dus ook minder geld aan kwijt.

