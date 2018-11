Limburgse jager schiet uiterst zeldzame gans dood: jacht verboden

De Vogelbescherming meldt op haar site dat de dwerggans een bedreigde soort is, die als kwetsbaar op de internationale rode lijst van IUCN staat. Broedparen komen in Nederland amper voor. Wel gebruiken jaarlijks enkele tientallen dwergganzen ons land als plek om te overwinteren of doorheen te trekken. De rest van het jaar bivakkeert hij in de buurt van de poolcirkel. In heel Europa is het verboden om op dit type gans te schieten.

De jager maakte zijn verkeerde inschatting in Meerlebroek, een natuurgebied in de buurt van Reuver. De vergissing is voor de Limburgse autoriteiten reden om ook het schieten van de veel minder unieke kolgans voorlopig te verbieden. Het verbod is van kracht totdat duidelijk is of er meer dwergganzen in Limburg bivakkeren, aldus een woordvoerder van de provincie.