Limburgse loverboy Armin A. opnieuw voor de rechter

Armin A. werd in 2015 veroordeeld tot twee jaar cel in de Valkenburgse zedenzaak, toen hij als loverboy een minderjarig meisje in een hotel had gedwongen seks te hebben met enkele tientallen mannen. Na zijn vrijlating ging hij drugs dealen. Ook daarvoor staat hij nu terecht.



De nu 19-jarige K. kreeg een relatie met Armin A. nadat hij haar van wiet had voorzien. „Ik rookte wiet, zo kwam ik bij hem terecht. Hij bleef bij mij hangen, we rookten shisha en toen vroeg hij of ik met hem meeging”, verklaarde K. donderdagochtend op de zitting.

Aan de relatie kwam januari vorig jaar een eind. De twee kregen ruzie, omdat A. het meisje ervan beschuldigde informatie over hem te hebben gedeeld met een vriendin. Na een bezoek aan K.’s moeder in Landgraaf dwong A. het meisje met hem mee te gaan.

Hij vertelde dat ze naar een hotel zouden gaan omdat hij bang was thuis politie tegen te komen. Haar moeder zei: „Blijf hier, ik vertrouw het niet, hier ben je veilig.” Maar de dochter antwoordde volgens haar moeder: „Mama, ik móet mee! Anders vermoordt hij me en doet hij de familie wat aan.” A. had al gedreigd met de woorden: „Je moet mee, anders heb ik buiten tien jongens die staan te wachten.”

Bos

In werkelijkheid reden Armin A. en het meisje naar een bos in Kerkrade, gevolgd door een auto waarin A.’s vrienden zaten. Daar werd K. geschopt, geslagen, aan de haren getrokken en met haar hoofd tegen de auto geslagen. „Waarom heeft hij niet gewoon gezegd: ‘het is klaar’? Waarom heeft hij me de grond ingestampt en me een trauma voor mijn leven bezorgd?”, aldus een emotionele K.

A. heeft volgens haar de meeste klappen uitgedeeld, maar enkele vrienden van hem hebben haar ook geslagen en geschopt.

Anderhalf uur later klopte K. weer bij haar moeder aan. „Ik maak de deur open en zie mijn dochter helemaal toegetakeld. Ik voelde me schuldig dat ik hem toch had binnengelaten. Sindsdien is mijn dochter bang. Zelfs gisteren is ze nog bedreigd”, vertelt de moeder op de zitting.

Buitenlands accent

Voor de rechtbank is belangrijk of K. die nacht vrijwillig met A. is meegegaan. K. en haar moeder bestrijden dat, ze is meegegaan omdat ze bedreigd werd, stellen zij. Ook vertelt K. op de zitting dat ze twee dagen geleden nog telefoon heeft gekregen van een ‘vrouw met buitenlands accent’ die haar vertelde: „Als je denkt dat je Armin kunt naaien, dan ben je verder van huis.” Zelfs de laatste nacht is ze nog door iemand gebeld. En ook Armin A. zelf heeft haar onder druk gezet niet tegen hem te verklaren.