Linda (29) zal altijd twaalf blijven, hersenletsel zes jaar over hoofd gezien

Haantje de voorste, dát was Linda Ruijs (29) uit Lith. Ooit. Voordat die tumor haar hersenletsel bezorgde. Het maakte een einde aan wie Linda was, aan wie ze had kunnen worden. De belofte van dat meisje dat op de havo zat, zo vol levenslust, zal niet worden ingelost. In haar hoofd zal ze nooit verder komen dan dat kind van twaalf. Niet in staat relaties aan te gaan. Verkeken is de kans op een zelfstandig leven.