Link gelegd bij herdenking tussen Holocaust en coronarellen

Al een paar honderd verdachten aangehou­den voor rellen

28 januari Het aantal aanhoudingen voor de rellen op verschillende plaatsen in Nederland loopt gestaag op. In Den Bosch en Eindhoven staat de teller inmiddels op 122. Gerekend over heel Nederland waren het er dinsdag volgens de politie al 184 en daar zijn inmiddels nog zeker 35 bijgekomen, blijkt.