Linkse activisten verdrijven extreemrechts in Amsterdam

De extreemrechtse actiegroep Identitair Verzet is door linkse activisten met stenen en vuurwerk verdreven uit een gekraakte woning aan de Rudolf Dieselstraat in Amsterdam. De groep had in eerste instantie de sleutels van de woning gekregen van de persoon die het anti-kraak huurde.

Activisten van de groep hadden hun intrek genomen in een woning in de Rudolf Dieselstraat in Oost. Ze hingen Nederlandse vlaggen en een spandoek op met de tekst 'Illegaal is crimineel'. Identitair Verzet wil dat de uitgeproceerde asielzoekers die ook in de straat aanwezig zijn uit de gekraakte panden worden gezet, en daarna opgepakt.

Ongeregeldheden

In de middag braken ongeregeldheden uit. Een groep linkse activisten gooide ramen in en er werd ook vuurwerk afgestoken. Vijftien mensen van We Are Here waren ook ter plekke. De politie doet onderzoek naar de onrust. ,,We doen daarom onderzoek zodat we misschien nog mensen kunnen aanhouden'', aldus een woordvoerster.

Volgens een woordvoerder van Ymere is het contract met de tijdelijke huurder vanwege de aanwezigheid van Identitair Verzet per direct opgezegd. ,,We hebben per direct de huurovereenkomst met de bewoner opgezegd. We zijn hier helemaal niet gelukkig mee'', zei een woordvoerder van Ymere. Identitair Verzet geeft tegenover de lokale zender AT5 aan snel weer terug te zullen keren in de straat.