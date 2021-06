LIVE | 1994 aan de beurt voor coronaprik, kantoren Belastingdienst weer open voor hulp bij aangifte

Sloeptocht­je vrienden eindigt in drama: jongen (18) raakt bekneld in schroef

13 juni Bij een bootongeluk op het Nuldernauw in de buurt van Putten is gisteren een 18-jarige jongen uit de gemeente Barneveld overleden. Het slachtoffer raakte bekneld in de schroef van een boot, die hij samen met elf anderen had gehuurd om te varen op het water bij Strand Nulde. Tegen 18.15 uur ging het afschuwelijk mis.