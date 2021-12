LIVE | 23.153 positieve coronatests, nieuwe besmettingen weer boven weekgemiddelde

Huisartsen rammen op de noodknop: ‘Bij ons op de werkvloer is het allang code zwart’

Het piept en kraakt niet alleen in de ziekenhuizen, óók een groot deel van de huisartsen staat op het punt van omvallen. Adrie Evertse, die naast huisarts ook voorzitter is van de Landelijke Huisartsen Vereniging, Zuid-Holland Zuid ramt op de noodknop: ,,De honderdduizenden patiënten die tussen wal en schip vallen omdat er geen plek meer is in ziekenhuizen en verpleeghuizen, moeten wíj allemaal zorg bieden.”

2 december