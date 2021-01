LIVE | 33 arrestaties na ‘kat-en-muisspel’ in Rotterdam, politie overweegt inzet ME uit Duitsland en België

VIDEO Verbijste­ring na nieuwe avond vol rellen: 'Dit zijn schaamtelo­ze dieven’

26 januari Burgemeesters en Tweede Kamerleden reageren verbijsterd op de hevige rellen die maandagavond opnieuw uitbraken in verscheidene steden. Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam is verdrietig en noemt de relschoppers ‘schaamteloze dieven’. ,,Ik heb moeten dreigen met inzet van traangas, een verregaande maatregel. Dat vind ik verdrietig, want dat heb ik in mijn hele carrière als burgemeester nog nooit hoeven doen.”