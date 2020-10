LIVE | 370 nieuwe ziekenhuisopnames, meer dan 1700 ic-bedden ‘niet realistisch’

Het aantal nieuwe corona-opnames bedraagt 313 in de verpleegafdelingen van de ziekenhuizen en 57 op de ic's, meldt het LCPS. In totaal zijn er 2376 coronaptiënten opgenomen, waarvan 545 op de ic's. Het aantal ic-bedden kan uiterlijk worden opgeschaald tot 1700, meer dan dat is ‘niet realistisch’, zegt het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Ook vandaag houden we je live op de hoogte van het laatste coronanieuws. Hier lees je het nieuws van de afgelopen dagen terug.