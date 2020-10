LIVE | 39 ziekenhuisopnames en 12 coronapatiënten meer op intensive care

coronavirusPVV-voorman Geert Wilders zit thuis in quarantaine, zo laat hij weten via Twitter. Volgens Wilders heeft een medewerker van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging positief getest op het virus. Wilders zegt onlangs nog bij die persoon in de buurt te zijn geweest. Daarnaast liggen er 51 meer coronapatiënten in de ziekenhuizen dan gisteren. Het totale aantal bedraagt nu 1526, dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het laatste coronanieuws lees je in ons liveblog. Lees hier het liveblog van de afgelopen dagen terug.