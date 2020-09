LIVE | 40 studenten Tilburg positief getest, Asscher: Rutte niet geschikt voor volgende fase coronacrisis

Moeder drillrap­per: ‘Onze zwarte kinderen zijn bezig elkaar uit te moorden’

29 augustus Haar oudste zoon is doodgeschoten in Amsterdam Zuidoost. Haar jongste, drillrapper KarmaK, wordt gezien als spil in een conflict waarin al een dode viel. Ismay Sedney wil dat het geweld stopt. ‘Moeders die de daden van hun zonen goedpraten, zijn deel van het probleem.’