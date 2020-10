LIVE | 5.983 nieuwe positieve coronatests, Rutte vindt het ‘te vroeg’ voor extra maatregelen

Zo voorkom je beslagen brilglazen als je een mondkapje draagt

15:14 Nu het dringende advies is om in de publieke binnenruimte mondkapjes te dragen, merken brildragers dat de combinatie bril en masker niet altijd even ideaal is. Glazen beslaan vaak, maar volgens twee artsen is dit hinderlijke probleem makkelijk op te lossen.