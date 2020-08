LIVE | 508 nieuwe besmettingen, minister Hoekstra heeft geen corona

video Tbs’er Henk E. aangehou­den op Texel, mogelijk vuurwapen aangetrof­fen op plek aanhouding

26 augustus De al weken voortvluchtige tbs’er Henk E. is opgepakt op Texel. Dat meldt het OM. E. werd al sinds 4 juli gezocht, toen hij ontsnapte tijdens zijn verlof van tbs-kliniek De Blink in Rotterdam. Bij de plek van de aanhouding is waarschijnlijk een vuurwapen aangetroffen.