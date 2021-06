LIVE | 78.000 afspraken voor Janssen-prik, tv-dominee schikt in rechtszaak rond ‘coronamedicijn’

VIDEO Nog meer buien en waterover­last op komst, veel schade in zuiden België en Noord-Frank­rijk

21 juni De astronomische zomer begint vandaag, maar daar is momenteel weinig van te merken. Er is al heel wat regen uit de lucht komen vallen en er is nog meer hemelwater op komst. De meteorologen van Weerplaza waarschuwen dat dit zeer lokaal kan leiden tot wateroverlast. Ook in het zuiden van België en het noorden van Frankrijk hebben hevig onweer en harde wind geleid tot veel schade en overlast.