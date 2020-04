LIVE | Aandacht voor visueel beperkte bij 1,5 meter-regel, honderden Nederlanders terug uit Australië

Vandaag en gisteren zijn honderden landgenoten, die waren gestrand in Australië en Nieuw Zeeland, teruggekeerd met repatriëringsvluchten van KLM. Het waren de eerste twee van in totaal zes van zulke ‘ophaaldiensten’. Om zorgmedewerkers te ontlasten, opent supermarktconcern Albert Heijn vijf afhaalpunten in randstedelijke ziekenhuizen. Artsen en verplegers kunnen daar terecht voor hun bestelde boodschappen. De afgelopen dagen was in Nederland een dalende lijn in de cijfers te zien. Het aantal slachtoffers, besmettingen en ziekenhuisopnames, nam iets af. Ook vandaag houden we je in ons liveblog op de hoogte.